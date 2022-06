Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 29. Juni 2022) : 2662 Mönchengladbacher infiziert – drei liegen auf der Intensivstation

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weist aktuell der Landkreis Verden in Niedersachsen auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sinkt weiter. Landesweit werden etwas mehr Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt. Die Werte im Überblick.

371 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 29. Juni, gemeldet. Am Vortag wurden für das Wochenende (inklusive Montag) 776 neue positive Nachweise übermittelt. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher liegt nach Angaben der Stadt bei 2662 (Vortag: 2560).

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 6,69 an. Am Vortag wurde ein Wert von 6,31 gemeldet worden, der durch Nachmeldungen auf 8,08 korrigiert wurde. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 4,92 (Vortag: 4,67 gemeldet, auf 5,73 korrigiert).