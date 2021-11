Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 16. November 2021) : 250. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 490 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Neuinfektionen ist gering und die Corona-Lage auf den Intensivstationen gleichbleibend angespannt.

Eine mit Corona infizierte Patientin (Jahrgang 1943) ist im Krankenhaus gestorben. Vorerkrankungen waren bekannt. Das meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Dienstag, 16. November 2021. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt damit auf 250. Seit Anfang November sind acht Mönchengladbacher an oder mit Corona gestorben. Kostenpflichtiger Inhalt Zwei davon, beide wurden bereits in palliativ versorgt, starben in einem Seniorenzentrum.

Weiter meldet das Gesundheitsamt am Dienstag, dass seit dem Vortag 25 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Das sind – im Vergleich zu den Vortagen – verhältnismäßig wenig neue Fälle. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt am Montag auf 771 (Vortag: 754). In Quarantäne befinden sich derzeit 923 Personen (Vortag: 890).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 188,7 (Vortag: 188,3). Damit steuert der Wert weiter auf den Höchstwert von 199,5 (erreicht wurde dieser am 27. August 2021) zu, der bundesweit allerdings bereits weit überschritten ist. Die Inzidenz in Deutschland liegt bei 312,4 und in NRW bei 176,6.

Unverändert angespannt ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen in Mönchengladbach. Laut Divi-Intensivregister (stand: 16. November 2021, 12.15 Uhr) werden dort am Dienstag 17 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt von denen sieben invasiv beatmet werden. Sechs der aktuell insgesamt 82 verfügbaren Intensivbetten sind noch frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 20,73 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 15.460 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 14.439 Personen gelten als nicht mehr infektiös.

