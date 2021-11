Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 10. November 2021) : 246. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 364 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Laut Gesundheitsamt ist eine Covid-19-Patientin (Jahrgang 1968) im Krankenhaus gestorben. Die Inzidenz steigt sprunghaft an. Nur noch wenige Intensivbetten sind frei.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 10. November 2021 (Stand: 10 Uhr), gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie 246 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben. Bei dem jetzt gemeldeten Todesfall handelt es sich den Angaben nach um eine Patientin (Jahrgang 1968), die im Krankenhaus starb. Vorerkrankungen seien bekannt gewesen, heißt es von der Stadt.

Ferner meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch, dass seit dem Vortag 96 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Das sind fast so viele wie für das gesamte Wochenende gemeldet wurden (105 Neuinfektionen). Mehr positive Nachweise an einem einzelnen Tag sind zuletzt vor mehr als zwei Monaten (105 Neuinfektionen am Donnerstag, 2. September) erfasst worden.

Akut infiziert sind aktuell 586 Mönchengladbacher (Vortag: 569). In Quarantäne befinden sich 704 Personen (Vortag: 683). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft auf 140,2 (Vortag: 108,2). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 147,9 und der Bundesschnitt bei 232,1.

Eng wird es auf den Intensivstationen: Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 10. November 2021, 12.15 Uhr) sind in Mönchengladbach nur noch zwei von insgesamt 80 Intensivbetten frei. Zu betonen ist dabei aber auch, dass die Kapazitäten überregional verteilt werden. Heißt: In Mönchengladbach liegen auch Patienten, die nicht aus der Stadt kommen. Ferner sind in den umliegenden Kreisen (etwa Viersen, Rhein-Kreis Neuss und im Rhein-Erft-Kreis) noch Betten frei, die wiederum von Patienten aus den umliegenden Städten und Kreisen belegt werden können.

Fest steht aber auch: Die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Mönchengladbacher Kliniken steigt weiter. Aktuell werden dort 14 Personen behandelt von denen sechs invasiv beatmet werden. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Mönchengladbach liegt bei 17,5 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach 15.056 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 14.224 Personen gelten als nicht mehr infektiös.

(RP)