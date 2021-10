Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (14. Oktober 2021) : Corona: Stadt meldet weiteren Todesfall

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 158 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Ein an Covid-19 erkrankter Patient (Jahrgang 1957) ist im Krankenhaus gestorben. Die Inzidenz in Mönchengladbach steigt minimal – liegt aber erstmals seit Langem unter dem Bundesschnitt.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der Patient (Jahrgang 1957) starb den Angaben zufolge im Krankenhaus. Zu möglichen Vorerkrankungen gibt das Amt in der Meldung keine Auskunft.

Mit dem jüngsten Todesfall steigt die Zahl der Personen, die in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben sind, auf 241. Vor neun und vor 14 Tagen sind ebenfalls Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet geworden.

Laut dem städtischen Gesundheitsamt waren am Donnerstag, 14. Oktober 2021 (Stand: 9 Uhr), 47 Neuinfektionen zu verzeichnen. Die Zahl der akut Infizierten steigt damit auf 386 (Vortag: 365). In Quarantäne sind derzeit 526 Personen (Vortag: 502).

Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich leicht von 59,7 am Mittwoch auf 60,8 am Donnerstag. Damit liegt Mönchengladbach erstmals seit Langem unter dem Bundesschnitt, der vom Robert-Koch-Institut mit 67,0 angegeben wird. NRW weist einen durchschnittlichen Sieben-Tage-Wert von 49,6 auf. Neun Städte und Kreise in NRW haben höhere Inzidenzwerte als Mönchengladbach.