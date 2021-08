Corona-Zahlen für Mönchengladbach (9. August) : Fast 250 Personen sind aktuell infiziert

Mönchengladbach Derzeit wird kein Covid-19-Patient in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Aber die Infektionszahlen steigen rapide an. Die Inzidenz liegt über 60.

24 neue positive Nachweise hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Montag verzeichnet. Das geht aus dem täglichen Covid-19-Statusbericht hervor. Damit sind aktuell 241 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. So hoch war der Wert zuletzt am 4. Juni – also vor mehr als zwei Monaten. Aktuell befinden sich 371 Personen in Quarantäne. Am Vortag waren es noch 229. Das ist ein Plus von 142 Personen.