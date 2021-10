Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 5. Oktober 2021) : 240. Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet

415 Personen sind in Mönchengladbach aktuell nachweislich mit Corona infiziert. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Nach Angaben des Gesundheitsamt ist ein Covid-19-Patient (Jahrgang 1942) im Krankenhaus gestorben. Seit dem Vortag ist kein neuer Corona-Fall bekannt geworden.

Ein Patient (Jahrgang 1942) ist mit oder an Corona im Krankenhaus gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen, 5. Oktober 2021. Es seien Vorerkrankungen bekannt gewesen, heißt es. Die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach gestorben sind, liegt jetzt bei 240.

Weiter meldet das Gesundheitsamt, dass seit dem Vortag kein neuer positiver Nachweis einer Corona-Infektion gemeldet wurde. Die Zahl der akut Infizierten sinkt damit auf 415 (Vortag: 419). In Quarantäne befinden sich derzeit 528 Menschen (Vortag: 517).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt derweil – von 88,2 am Montag auf 85,9 am Dienstag. Vor einer Woche lag der Wert bei 77,8; vor einem Monat bei 131,7. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei 51,5 und der bundesweite Durchschnitt bei 63,6.

Laut Divi-Intensivregister befinden sich aktuell (Stand: Dienstag, 5. Oktober 2021, 11.15 Uhr) drei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Gladbacher Kliniken. Am Vortag lag der Wert noch bei fünf und vergangene Woche konstant bei sieben. Ein Patient muss aktuell invasiv beatmet werden. Elf der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 13.712 Corona-Fälle bestätigt worden.13.057 Personen gelten als nicht mehr infektiös.

(RP)