Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 1. Dezember) : 24 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach meldet am Dienstag, 1. Dezember, zwei weitere Corona-Patienten, die an Covid-19 verstorben sind. Unterdessen sind 24 Personen seit dem Vortag positiv getestet worden.

Laut Mitteilung der Stadt ist ein Patient (Jahrgang 1958) an Covid-19 in einem Krankenhaus gestorben. Eine weitere Patientin (Jahrgang 1927), die in einem Pflegeheim lebte, verstarb mit Vorerkrankungen an Covid-19 ebenfalls in einem Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 73 Personen an oder mit Covid-19 verstorben, teilt die Stadt mit.