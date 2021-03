Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 17. März) : 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

24 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Mittwoch verzeichnet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Mittwoch, 17. März, laut dem Gesundheitsamt Mönchengladbach wieder zweistellig. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt zur Mitte der Woche dadurch wieder.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Mittwoch, 17. März, insgesamt 24 neue positive Nachweise des Coronavirus verzeichnet. Insgesamt waren 269 Personen in der Stadt mit dem Virus infiziert.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 7777 Mönchengladbachern nachgewiesen. Rund zehn weitere sind laut dem Gesundheitsamt nicht mehr infektiös; insgesamt also 7303. Die Zahl der Bürger in Quarantäne ist um zehn auf 1281 gesunken. 20 davon sind zur Behandlung in einem Krankenhaus.