Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 18. November) : 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Mönchengladbach Im Vergleich zu den Vortagen meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 18. November, deutlich weniger Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es verzeichnete lediglich 22 neue positive Nachweise.

679 (Vortag: 702) Personen in Mönchengladbach sind laut Mitteilung der Stadt am Mittwoch noch mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Auch die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne ist etwas gesunken. Lag diese am Dienstag noch bei 1065, mussten am Mittwoch noch 1023 Personen in Quarantäne bleiben. 54 davon werden im Krankenhaus behandelt.