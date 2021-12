Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 28. Dezember 2021) : 18 Mönchengladbacher nachweislich mit Omikron infiziert

Mönchengladbach In knapp einer Woche hat sich die Zahl der mit der Virusvariante angesteckten Bürger verdoppelt. Eine Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Kennziffern der Corona-Lage.

Auf Anfrage teilt ein Stadtsprecher am Dienstagmittag mit, dass dem Gesundheitsamt derzeit bestätigte 18 Omikron-Fälle bekannt sind. Der erste nachgewiesene Fall in Mönchengladbach ist vor zehn Tagen (am 18. Dezember) bekannt geworden. Vier Tage (am Mittwoch, 22. Dezember) später waren nach Angaben des Gesundheitsamts bereits neun Mönchengladbacher nachweislich mit der als besonders ansteckend geltenden Virusvariante infiziert. Und jetzt, weitere sechs Tage später, hat sich diese Zahl verdoppelt.

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Dienstag, 28. Dezember, 13.15 Uhr) 14 Corona-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zehn invasiv beatmet. Am Vortag lag noch ein Covid-19-Patient mehr auf der Intensivstation (15 Fälle) und eine Person mehr wurde invasiv beatmet (elf Patienten). Ferner waren laut Divi am Montag nur noch zwei Intensivbetten in Mönchengladbach frei. Am Dienstagnachmittag sind derweil wieder sieben der insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Betten frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in der Stadt liegt bei 17,07 Prozent.