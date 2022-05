Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 13. Mai 2022) : 1788 Mönchengladbacher sind nachweislich infiziert

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach gibt das RKI derzeit mit 1081 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Die Stadt meldet 280 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Die wichtigsten Werte zur Corona-Lage in Mönchengladbach im Überblick.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt kontinuierlich weiter. Am Freitag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert mit 416,3. Am Vortag wurde der Wert mit 435,6 beziffert und vor einer Woche (am Freitag, 6. Mai) mit 467,9. Den Bundesschnitt gibt das RKI aktuell mit 485,7 (Vortag: 502,4) und den landesweiten Durchschnitt mit 451,7 (Vortag: 467,6) an. Der Kreis Heinsberg weist nach wie vor die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf (mit 557,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) und die Stadt Duisburg die niedrigste (255,9).