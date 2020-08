Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 13. August) : Mehr als ein Dutzend Corona-Infektionen in Caritas-Altenheim Giesenkirchen

Derzeit sind 93 Personen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in der Stadt weiter. Derzeit sind 93 Menschen angesteckt. Das Caritas-Altenheim Giesenkirchen meldet 18 Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern während der vergangenen Tage.

Das Caritas-Altenheim Giesenkirchen hat derzeit einen Corona-Ausbruch unter Bewohnern und Mitarbeitern zu bewältigen. Nachdem bereits Anfang August acht Bewohner sowie ein Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden waren und eine 73-jährige infizierte Bewohnerin in einem Krankenhaus verstorben war, wurden in dem Heim in den Folgetagen sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter getestet. Zunächst alle mit negativem Ergebnis. Doch eine zweite Testreihe ergab weitere Fälle bei fünf Bewohnern und einer Mitarbeiterin. Zwischenzeitlich waren noch zwei Fälle unter Mitarbeitern registriert worden. Am Donnerstagmittag wurde dann nach Angaben von Caritas-Sprecher Georg Balsen ein weiteres positives Testergebnis bekannt. Eine der Infizierten zeigte inzwischen leichte Krankheitssymptome. Sie sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so Balsen. Zwei weitere Bewohner des Hauses zeigten gestern leichte Symptome von Covid-19. Alle Bewohner des Hauses sind getestet, 17 Ergebnisse stehen noch aus.

Die Angehörigen der Bewohner seien über die Lage informiert, sagt der Caritasverband. Kontakte sind derzeit nur über Videotelefonie per Tablet möglich, denn die annähernd 80 Bewohner des Hauses sind in Quarantäne. Positiv getestete Bewohner haben einen separaten Bereich im Erdgeschoss des Hauses bezogen. Sieben Bewohner, bei denen der allererste Test positiv ausgefallen war, können den Quarantänebereich morgen wieder verlassen, nachdem sie symptomfrei geblieben waren. Den vier positiv getesteten Mitarbeitern, so Balsen, gehe es „so weit gut“. Aktuell sind noch sechs Bewohner und die vier Mitarbeiter infiziert.

Vorsorglich solle am 18. August noch einmal bei allen bisher negativ getesteten Mitarbeitern ein Abstrich gemacht werden, kündigte die Caritas an. Und erklärt dies so: „Die Bewohner hatten untereinander keinen Kontakt mehr, sondern ausschließlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Stadtweit hat sich die Zahl der aktuell Infizierten bis Donnerstagmorgen auf 93 erhöht. Zwei an Covid-19 Erkrankte würden im Krankenhaus behandelt, meldete die Stadt am Morgen in ihrem täglichen Statusbericht. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage liegt bei 21,4 – das bedeutet „Warnstufe gelb“. Der kritische Wert, bei dem erneut drastischere Schutzmaßnahmen nötig werden beträgt 50.