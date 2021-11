Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 12. November 2021) : 17 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 404 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mönchengladbach Die Corona-Lage entschärft sich nicht. In Mönchengladbach werden täglich viele Neuinfektionen gemeldet. Etwa ein Fünftel der Intensivbetten ist mit Covid-19-Patienten belegt.

Dieser Trend schlägt sich auch in der Sieben-Tage-Inzidenz nieder. Am Freitag steigt diese auf 155,6 (Vortag: 146). Vor einer Woche lag der Wert noch bei 92,4 und vor einem Monat bei 71,6. Mönchengladbach ist aber keine Ausnahme. Bundesweit schießen die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe. Der bundesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 263,7 – und hat damit den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Der Schnitt in NRW liegt bei 157,0. Der Landkreis Gütersloh (Inzidenz von 257,1) weist den höchsten Wert im Land auf.