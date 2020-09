Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 16. September) : Neuinfektionen und Quarantäne-Fälle steigen sprunghaft an

15 neue Corona-Fälle gibt es am Mittwoch, 16. September, in der Stadt. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Die Corona-Infektionen sind am Mittwoch, 16. September, in Mönchengladbach wieder sprunghaft angestiegen. Eigentlich hatten sich die Zahlen in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Nun sind 15 Tests seit dem Vortag positiv ausgefallen, 82 weitere Personen in Quarantäne geschickt.

15 neue Corona-Nachweise vermeldet die Stadt Mönchengladbach am Mittwoch, 16. September. Damit gibt es 56 akut Infizierte in der Stadt.

Auch die Zahl der Bürger in Quarantäne ist sprunghaft gestiegen. Waren in den vergangenen Tagen mehr Menschen aus der häuslichen Isolation entlassen worden, sind es nun 82 Quarantäne-Fälle mehr als noch am Dienstag und damit 401.

Seit März wurde das Virus bei 1030 Personen (Vortag: 1015) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Drei weitere gelten wieder als gesund.

Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen 11,5 Mönchengladbacher angesteckt.

(RP)