Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 29. November) : 140 Neuinfektionen am Wochenende

140 Neuinfektionen am Wochenende

140 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das städtische Gesundheitsamt am Wochenende vom 28. und 29. November. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Wochenende insgesamt 140 neue positive Nachweise des Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag auf 160,5 gestiegen.

Laut Mitteilung der Stadt waren am Sonntag 778 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnet am Wochenende (28./29. November), 140 neue positive Nachweise.