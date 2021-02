Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 3. Februar) : Zahl der Corona-Toten steigt auf 172

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt hat am Mittwoch, 3. Februar, weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hingegen auf niedrigem Niveau.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Mittwochvormittag drei weitere Todesfälle bestätigt. Die Patienten (Jahrgang 1930, 1933 und 1937) starben im Krankenhaus. Bei allen seien Vorerkrankungen bekannt gewesen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zwei von ihnen lebten vor ihrer Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung. Die Zahl der Mönchengladbacher, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, steigt damit auf 172.