Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 6. Oktober) : Sieben-Tage-Wert steigt auf 18,4

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Dienstag, 6. Oktober, 14 neue positive Nachweise des Coronavirus in der Stadt. Damit sind aktuell 63 Mönchengladbacher infiziert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt.

Die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt steigt seit einigen Tagen wieder. Seit Mitte August hatte sie sich im einstelligen Bereich eingependelt. Nur an einzelnen Tagen überschritt sie die zehn Infektionen. Nun liegt sie seit Samstag schon den dritten Tag darüber.

Am Montag lag die Zahl der Infizierten bei 54 Mönchengladbachern, Dienstag meldete das Gesundheitsamt 63 akut infizierte Bürger. Glich sich der Wert der Neuinfektionen am Montag noch durch fast ebenso viele Genesungen wieder aus, gelten am Dienstag nur fünf weitere Mönchengladbacher wieder als gesund. Die Zahl der Bürger in Quarantäne beläuft sich auf 487 Personen (Vortag: 472). Eine weitere musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Demnach befinden sich nun fünf Mönchengladbacher im Hospital.