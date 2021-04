Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 15. April 2021) : Inzidenz steigt stark an – 136 Neuinfektionen

Die Anzahl an Neuinfektionen ist in Mönchengladbach am Donnerstag stark gestiegen. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Stadt meldete am Donnerstag 136 eue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz stark an.

Die Stadt Mönchengladbach hat am Donnerstag, 15. April (Stand: 9 Uhr), 136 neue positive Nachweise mit dem Coronavirus vermeldet. Das ist die höchste Anzahl an Neuinfektionen seit dem 26. Dezember. Laut Stadtsprecher Wolfgang Speen gab es für den Anstieg der Neuinfektionen aber keinen Infektionsschwerpunkt. Die Neuinfektionen seien breit gestreut. Aktuell sind 688 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach weiter stark an, sie liegt am Donnerstag bei 145,6. Es ist der höchste Stand seit dem 11. Januar. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner noch bei 123,4 gelegen.