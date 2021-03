Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 15. März) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 46,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag wieder um einige Schritte gestiegen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach nach dem Wochenende um mehrere Fälle angestiegen und steuert nun wieder auf die 50 zu. Es gibt aber auch eine erfreuliche Entwicklung.

253 Personen in Mönchengladbach waren am Montag, 15. März, mit dem Coronavirus infiziert. Das städtische Gesundheitsamt verzeichnete 13 neue positive Nachweise, teilte die Stadt am Montag mit.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 7749 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind seit Sonntag weitere Personen nicht mehr infektiös: Diese Zahl stieg um 16 auf 7292. Allerdings hat das Gesundheitsamt wieder mehr Mönchengladbacher in Quarantäne geschickt: Am Montag waren insgesamt 1307 (Vortag: 1269) Personen in Quarantäne.

Allerdings hat sich die Zahl der Krankenhaus-Patienten positiv entwickelt. Am Montag wurden noch 19 Personen im Krankenhaus behandelt. Am Freitag waren noch 43 zur Behandlung im Krankenhaus. Sieben Covid-19-Patienten lagen nach Angaben des Divi-Intensivregisters auf den Mönchengladbacher Intensivstationen, fünf unter invasiver Beatmung. 17 Betten waren am Montagvormittag noch frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach dem Wochenende weiter angestiegen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 46,7 Mönchengladbacher neu mit dem Coronavirus infiziert.

(RP)