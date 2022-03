Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 15. März 2022) : Wieder mehrere Hundert Neuinfektionen

Mönchengladbach Eine hohe Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus hat dazu beigetragen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt wieder über die 1000er-Marke gestiegen ist.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Dienstagmorgen 613 neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 266). Diese trugen dazu bei, dass aktuell 3705 Mönchengladbacher nachweislich infiziert sind (Vortag: 3537).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt kletterte von 990,1 am Montag auf den Wert von 1.082,2 am Dienstagmorgen. Damit liegt Mönchengladbach weiterhin unter dem NRW-Durchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit (LZG) aktuell mit 1.382,2 angibt, und unter dem Bundesdurchschnitt von 1.585,4 laut Robert-Koch-Institut.