Steigende Corona-Zahlen So bereiten sich Mönchengladbacher Seniorenheime auf den Winter vor

Mönchengladbach · Das Corona-Virus ist insgesamt nicht mehr so präsent wie in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig scheinen die Infiziertenzahlen zu steigen. So gehen Mönchengladbacher Betreiber von Seniorenheimen mit der Situation um.

17.10.2023, 17:00 Uhr

Mönchengladbacher Seniorenheime gehen davon aus, dass sie trotz steigender Corona-Zahlen gut auf den Winter vorbereitet sind. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Philip Zeitner

Obwohl es keine gesetzlichen Vorgaben zum Umgang mit dem Coronavirus gibt, sind Mönchengladbacher Seniorenheime darauf vorbereitet, ihre Bewohner möglichst vor einer Infektion zu schützen.