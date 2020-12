Alles verlief reibungslos : Erste Corona-Impfungen in Mönchengladbach

Sie impften am Sonntag die ersten Altenheimbewohner und Pflegekräfte in Mönchengladbach: Bernd Randerath, Mathias Jorde, Anh Nguyen (von links) und Stefan Jacobs (rechts), Im Bild auch: Einrichtungsleiterin Susanne Claßen, die medizinischen Fachangestellten Clara Mackenstein und Petra Schlei sowie Pflegedienstleiterin Michaela Weyermanns. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die ersten 110 Altenheimbewohner und Pflegekräfte waren am Sonntag bereits um 12.30 Uhr geimpft. Alles verlief reibungslos. „Ein Super-Gefühl“, sagt Susanne Claßen, Leiterin vom Haus Bungeroth in der Mönchengladbacher Innenstadt.

Der Impfstoff der Firma BionTech war am Samstag vom Land NRW direkt an das Mönchengladbacher Altenheim des Diakonischen Werkes mit rund 70 Bewohnern geliefert worden. Als gegen 9.30 Uhr das Serum auf Zimmertemperatur heruntergkühlt war, begann das mobile Impfteam mit dem Koordinationsarzt der Einrichtung Haus Bungeroth, Stefan Jacobs , sofort mit der Arbeit. Ingesamt wurden 110 Bewohner und Pflegekräfte geimpft. „Alles verlief völlig reibungslos“, sagte Jacobs, „das war hier alles sehr gut von der Heim- und der Pflegedienstleitung organisiert worden.“

Für Oberbürgermeister Felix Heinrichs ist mit dem Impfstart die Hoffnung verbunden, dass der Kampf gegen die Pandemie nun einen entscheidenden Schritt vorankommt: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie anfällig gerade Pflegeeinrichtungen gegen das Virus sind. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen für Bewohne und Angehörige gelingt es dem Virus immer wieder, Schlupflöcher zu finden – mit teils dramatischen Folgen für betagte und stark vorerkrankte Bewohner*innen.“ Deshalb sei es richtig, sich in der ersten Phase der Impfkampagne vor allem auf Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonal zu konzentrieren. „Dabei werden wir die Krankenhäuser, die in der Pandemie ebenfalls eine Schlüsselrolle haben, nicht aus den Augen verlieren“, sagte Heinrichs.

Susanne Claßen, Einrichtungsleiterin im Haus Bungeroth, war auf die Premiere in ihrem Haus gut vorbereitet. Für die Impfungen hatte sie Stefan Jacobs gewonnen, der die Einrichtung regelmäßig medizinisch betreut. Jacobs wurde von einem mobilen Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein unterstützt. Das sorgte auch für die Aufbereitung des Impfstoffs vor Ort. Der kam per Spedition als tiefgekühltes Konzentrat im Pflegeheim an der Steinmetzstraße an, musste hier über Nacht im Kühlschrank gelagert, aufgetaut und Sonntagvormittag für die Impfungen mit Kochsalzlösung verdünnt werden.