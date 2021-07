Corona im Rhein-Kreis Neuss : Ab sofort muss Zweitimpfung nicht in Arztpraxis erfolgen

Ab sofort muss Zweitimpfung nicht in Arztpraxis erfolgen

Rhein-Kreis Wer seine Erstimpfung gegen Corona in einer Arztpraxis erhalten hat, kann ab sofort die Zweitimpfung alternativ auch in einem Impfzentrum, wie dem im Rhein-Kreis Neuss, erhalten. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten – und es muss technisch nachgebessert werden.

Zunächst einmal ist die Anmeldung wichtig. Sie erfolgt über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung: online unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 11611701. Darauf weist der Kreis hin. „Gerade mit Blick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus ist es jetzt wichtig, die weitgehende Durchimpfung der Bevölkerung so schnell wie möglich zu erreichen“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er appelliert an alle Impfinteressierten, bei einem Wechsel zur Zweitimpfung ins Impfzentrum bestehende Termine beim Hausarzt auch abzusagen.

Corona-Impfungen in Meerbusch

Corona-Impfungen in Meerbusch : Die Verunsicherung der Patienten wächst

Ebenfalls wichtig: Erstgeimpften mit Astrazeneca, die ihre Zweitimpfung in einem Impfzentrum wahrnehmen, kann aus technischen Gründen vor Ort kein Impfzertifikat ausgestellt werden, da im Impfzentrum die vollständigen Datensätze aus Erst- und Zweitimpfung in diesen Fällen nicht vorliegen. Zum Ausstellen des digitalen Impfnachweises können sich Impflinge dann an eine Praxis oder Apotheke wenden. Im Impfausweis wird die Zweitimpfung schon im Impfzentrum eingetragen.