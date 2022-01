Kundgebung und Gegendemo in Mönchengladbach : 900 Demonstranten in Rheydt erwartet

900 Demonstranten in Rheydt erwartet

Kundgebung und Gegendemo in Mönchengladbach

Polizisten flankierten den „Sonntagsspaziergang“ in der Rheydter Innenstadt am 16. Januar. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Sonntag gibt es Protest gegen die „Sonntagsspaziergänger“, die Corona-Maßnahmen ablehnen. Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ will demonstrieren.

Seit Wochen demonstrieren Impf-, Test- und Schutzmasken-Gegner jeden Sonntag lautstark auf dem Rheydter Marktplatz und in der City. Ihre Forderung: die sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen.

Jetzt wurde zum ersten Mal einen Gegendemo angemeldet: Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ (MSSQ) ruft zu einer Kundgebung am Sonntag, 23. Januar, auf. Ab 14 Uhr wollen sie auf dem Rheydter Markt „Querdenkern und Nazis die Stirn bieten“, wie es in der Ankündigung heißt: „Wir wollen zeigen, dass wir die solidarische Mehrheit in unserer Stadt sind.“