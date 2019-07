Kolumne Corgi James : Der große Wurf

Mönchengladbach Hardt ist die Heimat von „Woodnewfs“, der international bekannten Neufundländer-Zuchtstätte von Markus Weissweiler. Dort kamen jetzt zehn Welpen zur Welt. Corgi James macht einen Ortsbesuch.

Zehnmal 12 bis14 Kilogramm leichte Köfferchen wuseln in ihrem Außengehege umher, als ich den Garten am Rand des Hardter Walds betrete. Die Welpen sind neun Wochen alt. Bei ihrer Geburt wogen sie zwischen 650 und 800 Gramm. Wenn Neufundländer ausgewachsen sind, bringen Hündinnen mindestens 50, Rüden 70 Kilo und aufwärts auf die Waage. Neufies, wie Fans der Rasse sie nennen, sind massiv und majestätisch – kein Wunder, dass sie auch als Bärenhunde bekannt sind.

„Wer bist du, und warum siehst du nicht so aus wie wir?“ Die Welpen sind typisch für Neufies ganz ausgeglichen und aufmerksam. Schnell kommen wir ins Gespräch. Ich erkläre den Youngstern, warum wir so verschieden aussehen und trotzdem viel gemeinsam haben. Wir Corgis machten uns früher auf Bauernhöfen als Viehtreiber und Rattenentsorger nützlich. Neufies zogen in der Vergangenheit an der eisigen Nordostküste Kanadas Schwerlasten und unterstützten Wasserrettungsmannschaften. Ihr dafür nötiges wasserundurchlässiges Stockhaar und die Schwimmhäute zwischen den Fußballen haben sie bis heute behalten. Und ihre Liebe zur Wasserarbeit.