Mönchengladbach: Kolumne Corgi James : Ente liebt Kinder

Corgi James geht mit Kindern spazieren. Foto: Susannne Jordans

Mönchengladbach Corgi James gesteht, dass er einen ungewöhnlichen Spitznamen hat und findet dafür unterschiedliche Deutungen.

Freunde nennen mich Jamie. Zuhause heiße ich Ente. Warum das so ist? Ich mag mein Futter am liebsten in der Geschmacksrichtung Ente. Ich bewege mich in den Augen einiger meiner menschlichen Bekannten manchmal tollpatschig. Und ich bin Kolumnist, also lege ich auch schon mal eine Zeitungsente hin. Was meine Besitzerin am meisten zu diesem Spitznamen inspiriert, ist das Phänomen bei Enten, ständig wachsam und hellhörig zu sein – genau wie ich! Enten sind auch sehr anpassungsfähig, sie sind in der Natur wie auch in der modernen Zivilisation zuhause.

Die Ente kann unterschiedliche Gerüche ausgesprochen gut voneinander unterscheiden, tollt gerne ausgelassen mit ihren Artgenossen herum und ist ein rundum soziales Wesen. Fühlt sie sich bei einem Menschen wohl, ist sie zutraulich, frisst ihm aus der Hand und lässt sich von ihm streicheln. Es geht so weit, dass Enten Menschen in der Hoffnung auf Futtergaben sogar hinterherlaufen.

Meine Freundin Julia hat noch eine andere Parallele parat: Die Ente als zentrales Motiv bei Ernie von der Sesamstraße. Kein Bad geht bei ihm ohne seine geliebte Quietscheente, sie muss immer unbedingt dabei sein, wenn er in der Wanne sein Badelied „Entchen, quietsch, quietsch, quietsch“ anstimmt. Mit seinen Badeszenen hat Ernie Generationen von Kindern zur täglichen Einhaltung ihrer Körperpflege animiert.

Kinder – eines meiner großen Themen. Ich liebe sie! Ich bleibe bei jedem Kind, das ich zufällig auf der Straße sehe, freundlich stehen, und meistens bekomme ich mindestens ein Lächeln zurück. Ein paar Kinder kenne ich näher. Im Umgang mit ihnen passe ich mich vollkommen ihrem Verhalten an. Dann mache ich all das, was ich in anderen Situationen, die mir nicht gefallen, bei Erwachsenen nur sehr ungerne oder gar nicht tue.

Das sind so Szenen wie an Ausstellungstagen, bei denen ich im Ring bei Fuß gehen und das andere Ende meiner Leine bewundern sollte. Von Kindern geführt, klebe ich leichtfüßig am Bein, vollkommen konzentriert auf das, was die Kids mir als Nächstes signalisieren. Bleiben wir stehen, stellen sich meine Hinterbeine korrekt gewinkelt auf, und meine Ohren sind aufmerksam nach oben gerichtet. Ich wäre sicher der ideale Partner für jedes Junior Handling.

Nachlaufen spielen geht immer. Mit Lisa und Julian zum Beispiel, die beiden Geschwister, mit denen ich öfters zu Spaziergängen aufbreche. Sie raufen sich darum, mich an der Leine zu führen. Hey, ich gehe bei euch beiden gleich gerne mit! Und dann erzählen die Kinder mir von Orten, die ich nicht kenne. Lisa schildert mir aufgewühlt ihre Erlebnisse im Kindergarten. Julian berichtet von seinen Eindrücken bei Heimspielen im Borussia-Park. Von Würstchen ist die Rede, von vor Freude aufspringen, und auch von großer Traurigkeit.

Ich stupse den Jungen kurz an der Wade an. Es ist doch schön, überall hingehen zu können und so viel zu erleben. „Vielleicht können wir uns ja mal bei dir verabreden“, tröstet mich Lisa: „Dann sehe ich, wie du wohnst.“ Ich weiß, was sie damit sagen will.

Es grüßt euch der charmanteste Corgi vom linken Niederrhein, euer James.