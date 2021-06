Wiedereröffnung Kino Mönchengladbach : Comet Cine Center kehrt aus Lockdown zurück

Mönchengladbach Nach sieben Monaten Pause ist der Neustart des Kinos an der Viersener Straße für den 1. Juli geplant. Beim Besuch sind aber weiter einige Corona-Regeln zu beachten.

Seit dem 2. November ist im Comet Cine Center an der Viersener Straße in Mönchengladbach kein Film mehr über die Leinwand gelaufen und kein Popcorn mehr über die Theke gegangen. Über ein halbes Jahr musste der Kino-Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie ruhen. Am 1. Juli nun, ein Donnerstag, kehrt auch das Comet Cine Center aus dem Lockdown zurück. Theoretisch wäre der Kinobesuch laut NRW-Verordnung und aufgrund der sinkenden Infektionszahlen sowie den stufenweisen Lockerungen sogar schon ab dem 28. Mai erlaubt gewesen. Doch so kurzfristig war die Öffnung im Comet Cine Center nach der langen Pause nicht möglich.