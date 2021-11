Kabarettist Jürgen Becker in Mönchengladbach : Ursachenforschung mit Kamelle

Mönchengladbach Der Kabarettist Jürgen Becker grübelte im TiG über Zukunftsängste, Politik, Gesundheitssystem und Digitalisierung und stellte eine Versicherung für den Fall der abgesagten Hochzeit vor.

Unverkennbar Kölsch im Ton betonte Jürgen Becker seine Freude über das Gastspiel im gut besuchten TiG. Wer wisse schon, wie lange ein solcher Auftritt noch möglich sei, schob der Kabarettist hinterher und war mit Blick, auf das, was kommen mag, bei der Zukunftsangst. Die sollte er an diesem Abend noch eingehender sezieren.

Unter dem Motto „Die Ursache liegt in der Zukunft“ schaute Becker auf aktuelle Probleme mit Auswirkungen. Für den Einstieg wählte er den knappen Blick auf die Politik. Mit den Worten „Wollen wir uns mal einen schönen Abend machen, oder sind Sie in der CDU?“ gab er die Richtung vor, in die er die meisten Attacken schießen würde. Für die Union stellte er fest, sie habe die meisten Wähler an den Bestatter verloren. Vielleicht könnte sie ein Wahlrecht für Verstorbene erwirken, die hätten keine Zukunftsängste und eine Wahlurne gebe es schon.