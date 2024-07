Preisverleihung „Clean & Green ist cool“ Schüler verteilen 500 Blumensamen-Herzen für das Klima

Besonderen Einsatz bewiesen die Jungen und Mädchen der Karl-Barthold-Schule. „Sei ein/e Klimaheld/in“, forderte die Projektklasse 2 in Kooperation mit den Klassen S 7 und S 8 bei ihrer Aktion und ging dazu aktiv auf die Menschen zu. Die Schüler fertigten 500 Samenbomben in Herzform an und verteilten diese in der Nachbarschaft, „damit Pflanzen wachsen, die Lebensraum für Schmetterlinge und Bienen sind“. Dazu gab es ein Holz-Plättchen, auf das ein QR-Code gebrannt war. Der führt zu einem Video, in dem die Schüler Tipps geben zum Energiesparen, zur Mülltrennung und zum Anlegen eines Hochbeets.