Citykirche Mönchengladbach : Gebet für eine geschlechtergerechte Kirche

Mönchengladbach Rund 50 Frauen und Männer kamen beim Donnerstagsgebet in der Citykirche zusammen – eine Folgeaktion von Maria 2.0.

Rund 50 Katholiken, darunter auch einige Männer, waren in die Citykirche gekommen, um auf Einladung von Frauenseelsorge und Katholischer Frauengemeinschaft Deutschland (kfD) mitzuwirken am Gebetsnetz für eine geschlechtergerechte Kirche. Die Kampagne ist eine Folgeaktion von Maria 2.0. Im monatlichen Donnerstagsgebet sind Frauen und Männer aufgefordert, in jeweils einer Region des Bistums Aachen um Mut und Zuversicht im Einsatz für ihre Forderung zu bitten. Gemeinsamer Höhepunkt der Aktionsreihe ist das Gebet im Aachener Dom am 13. August. Seelsorgerin Ingrid Scholz versprach, dass die Region Mönchengladbach Fahrten mit Bus und Bahn anbieten werde.