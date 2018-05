Mönchengladbach: City-Takt zwischen Hauptbahnhöfen

Mönchengladbach Ab Juli gibt es im Linienbuskonzept einige wichtige Änderungen.

Zu diesem Zeitpunkt ist bei den großen Unternehmen Schichtwechsel. Ab Regiopark führt der City-Takt auf gleichem Weg über den Marie-Bernays-Ring Richtung Marienplatz. Dies sieht das "Szenario 2" des ÖPNV-Linienkonzept vor, mit dem das Linienbusangebot optimiert wird. Die Umsetzung des Linienkonzepts haben Stadtverwaltung und NEW 2016 beschlossen, die zweite Stufe wird in diesem Jahr realisiert. Dabei wird auch der bestehende Fahrplan angepasst.

Bei der Buslinie 022 gibt es eine Änderung in Odenkirchen-Mitte. Der Bus endet ab Juli am Burgbongert, der Abschnitt zwischen Burgbongert und Kamphausener Höhe entfällt dann. Der städtische Beigeordnete Gregor Bonin teilte dazu in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses mit: "Durch die angepasste Fahrplanlage ist es möglich, sowohl Ruckes als auch Tackhütte im 20-Minuten-Takt anzubinden. Die Wartezeit in Tackhütte liegt dabei bei acht Minuten." Neu eingeführt wird die Linie 035 vom Nordpark über den Metzenweg und den Schürenweg bis zur Haltestelle Künkelstraße.