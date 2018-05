Mönchengladbach : Chor St. Marien bedankt sich bei Bernd Opitz

Mönchengladbach Am 1. Juli endet für den Chor St. Marien Rheydt die gemeinsame Zeit mit Bernd Opitz, der nach dem Tod seiner Frau Beate die Leitung des Chores übergangsweise fortgeführt hat. Der in Mönchengladbach geborene Kirchenmusiker Christian Schmitz, Dekanatskantor der Dekanate Landau und Germersheim im Bistum Speyer, tritt die Nachfolge von Beate Opitz als Kantor an, und wird so auch neuer Leiter unseres Chores.

Der Kirchenchor möchte sich bei Bernd Opitz für die Bereitschaft, den Chor zu leiten bedanken. Und zwar am 1. Juli in der Sonntagsmesse in St. Franziskus um 11.30 Uhr. Zur Aufführung kommt die "Missa No. VI" von Ernst Broer, die der Chor als letztes gemeinsames Projekt mit Bernd Opitz einstudiert hat. An der Orgel wird der Chor erstmalig von Christian Schmitz begleitet, Bernd Opitz wird dirigieren.

Der Chor hofft auch in Zukunft auf die Unterstützung von Bernd Opitz, beispielsweise an der Orgel bei Chorauftritten oder auch als Gastsänger in den Männerstimmen.

(isch)