„Check In Berufswelt“ in Mönchengladbach gestartet Wie Unternehmen um Schüler werben

Nicht ohne Grund findet in diesem Jahr die „Check In Berufswelt“, eine jährliche Schule-Wirtschaft-Initiative zur Berufsorientierung von Schülern der Jahrgangsstufen neun bis 13, bereits zum 15. Mal statt. Die Informationsplattform über Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schullaufbahn erfreut sich bei ausbildenden Betrieben, Unternehmen und Behörden stetig wachsender Beliebtheit. „Wir sind total ausgebucht“, sagt Thomas Feldges vom Organisationsbüro am ersten von fünf Tagen der „Check In Berufswelt“ in der Region. In diesem Jahr wurde das Gymnasium am Geroweiher Schauplatz der Aktion in Mönchengladbach. „Wir wechseln den Standort immer wieder“, so Feldges. Mehr als 300 Ausbildungsstätten wollten sich dem Nachwuchs präsentieren. 288 dürfen teilnehmen an den fünf Tagen der Berufswelt-Schau in der Region. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der teilnehmenden Ausbilder bei 240 gelegen.