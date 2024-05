CDU-Außenpolitiker in Mönchengladbach Röttgen: „Putin will nicht verhandeln“

Die Bedeutung von Deutschland als drittgrößter Wirtschaftsmacht der Welt sei nach wie vor groß. Es werde in Russland wie in China oder den USA genau registriert, wie sich Deutschland verhalte. Das gelte vornehmlich für den Krieg in der Ukraine. „Putin will nicht verhandeln. Wer verhandeln will, zeigt nach seiner Lesart Schwäche“, so Röttgen. Aus Putins Eroberungskrieg sei ein Vernichtungskrieg geworden, weil er sein Ziel nicht erreicht habe.