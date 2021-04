Kanzlerkandidatur der Union : Gladbacher Unterstützung für Laschet

Mönchengladbach Die Parteispitze spricht sich in der K-Frage für den NRW-Ministerpräsidenten aus. Trotz des Umfragetiefs habe Armin Laschet gute Arbeit geleistet.

Krings sagte, er sei nicht immer Laschets Meinung, aber dieser stehe auf einem festen Wertefundament und habe klare Überzeugungen, die „er auch nicht nach Belieben oder nach aktuellen Umfragewerten austauscht“. Er kritisiert CSU-Chef Markus Söder: „Ich respektiere die Regierungsarbeit von Markus Söder in Bayern. Aber ich bin sehr irritiert, dass er am Sonntag ein Verfahren vorschlägt und die Entscheidung den Parteigremien überlassen und schon am Montag wieder davon abweichen will.“