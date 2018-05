Mönchengladbach: Cannabis ist kein Wundermittel

Mönchengladbach Als Schmerzmittel war die Pflanze lange umstritten. Seit einem Jahr können die Blüten verordnet werden. Orthopäde Henning Krolle setzt sie bei der Therapie ein. Er ist Fachmann für "Spezielle Schmerztherapie".

Cannabis hat als Medikament eine uralte Tradition. Die chinesische Medizin kennt es ebenso wie die antike griechische. In Deutschland aber wurde der Einsatz als Schmerzmittel lange abgelehnt, weil der Wirkstoff THC bekanntlich berauschend wirkt - wenn in entsprechender Menge konsumiert. Seit einem Jahr aber können neben Öl auch Cannabisblüten von Ärzten verordnet und in der Therapie eingesetzt werden. Henning Krolle, Mönchengladbacher Orthopäde und Fachmann für Spezielle Schmerztherapie, verwendet Cannabis und seine Wirkstoffe vor allem bei der Behandlung neuropathischer Schmerzen. "Cannabis ist ein schwaches Schmerzmittel, das in diesen Bereichen aber sehr gut wirkt", stellt er fest.

Seit den 1980er Jahren weiß man, dass Cannabis deshalb so gut wirkt, weil es im menschlichen Körper Cannabinoidrezeptoren gibt, die auf körpereigene oder externe Cannabinoide ansprechen. Sie sind in Hirnregionen aktiv, in denen die Schmerzwahrnehmung ebenso angesiedelt ist wie das Belohnungssystem oder die Steuerung motorischer Funktionen. In seiner Anwendung als Schmerzmittel hat Cannabis nur ein sehr geringes Suchtpotenzial. "Die Dosis macht das Gift", zitiert Krolle Altmeister Paracelsus, "aber trotzdem müssen die Patienten, die Cannabis erhalten, sorgfältig ausgewählt werden." Die Cannabiswirkstoffe THC und CBP wirken appetitsteigernd und stimmungsaufhellend, hemmen Übelkeit und Erbrechen und können bei der Behandlung chronischer und therapieresistenter Schmerzen eingesetzt werden. Besonders eindrucksvoll: Noch nie wurde ein Todesfall auf Grund von Marihuana (Cannabisblüten) nachgewiesen - dagegen kommen jedes Jahr in den USA bis zu hundert Menschen ums Leben, weil sie Erdnüsse essen. Eine entsprechende Statistik wurde 2017 beim Schmerzkongress in Mannheim präsentiert. Nicht ratsam ist es, Cannabis bei Menschen mit psychischen Erkrankungen einzusetzen. "Bei regelmäßigem Konsum finden sich häufiger Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie", erklärt Krolle. Panikattacken, Angstsyndrom und Psychosen gehören zu möglichen Nebenwirkungen von Cannabis.