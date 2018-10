Campingmord-Prozess in Mönchengladbach: Ehefrau des Opfers berichtet von Wutanfällen und Gewalt

Mönchengladbach Die Frau des auf einem Campingplatz in Niederkrüchten Ermordeten sprach beim Prozess am Mittwoch von Würgeattacken und Kontrollanrufen durch ihren Mann. Auch zwei Gladbacher sind mitangeklagt.

Nicht nur seine Beziehung mit der Neusserin, auch seine Ehe soll von Gewalt geprägt gewesen sein. Davon berichtete am Mittwoch die Ehefrau des Vierseners (54), der am 18. Januar auf einem Campingplatz in Niederkrüchten von seiner Lebensgefährtin (52) ermordet worden sein soll. Die Ehefrau erzählte vor dem Landgericht Mönchengladbach von Würgeattacken, Wutanfällen und einem Leben in Angst. Im Vorfeld hatte die wegen Mordes angeklagte Lebensgefährtin berichtet, vom Opfer nicht nur geschlagen und gewürgt worden zu sein, er habe auch ihre sozialen Kontakte kontrolliert. Die 53-jährige Ehefrau berichtete nun ebenfalls von körperlicher und psychischer Gewalt.