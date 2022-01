Nahverkehr in Mönchengladbach : Corona-bedingt Bus-Ausfälle auf 22 Linien der NEW

Krankheitsbedingt fallen bei der NEW mehrere Linien aus. Corona ist einer aber nicht der einzige Grund dafür. (Archivfoto) Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach Weil viele Busfahrer krank sind, fallen einzelne Fahrten aus. Wie viele Linien betroffen sind, wie es die kommenden Tage aussieht und wo Kunden sich informieren können.

Im Liniennetz der NEW kommt es derzeit zu pandemiebedingten Ausfällen. Hintergrund ist nach Angaben des Unternehmens der „hohe Krankenstand des Fahrpersonals“. Das meldete die NEW am Mittwochnachmittag, 26 .Januar, und benannte vorerst weder konkrete Zahlen noch betroffene Linien. Mittlerweile aber können Kunden die corona-bedingten Linienausfälle öffentlich einsehen. Die entsprechende Liste kann auf der Internetseite www.new-mobile.de abgerufen werden.

Für Freitag, 28. Januar, führte die NEW dort insgesamt 114 Fahrten auf, die corona-bedingt ausgefallen sind. Betroffen waren 22 Buslinien. In ihrer Fahrplantabelle listet die NEW derzeit 58 Buslinien – darunter sechs Schnellbus- und sechs Nachtexpresslinien.

Am Freitagnachmittag gab die NEW bereits die Ausfälle für das Wochenende und den Montag im Internet bekannt. 78 Fahrten in zwölf Linien fallen am Samstag aus. Die Linie NE 5 entfällt komplett. „Bitte nutzen Sie die anderen Fahrzeuge“, schreibt die NEW dazu. Am Sonntag waren mit Stand Freitagnachmittag vier Linien (namentlich die Linien 003, 023, 025 und 036) von Ausfällen betroffen. Sieben Fahrten entfallen voraussichtlich.

Busreisende aber sollten sich möglichst nah an ihrer geplanten Fahrt informieren, ob es nicht kurzfristig zu weiteren Änderungen kommt. Eine NEW-Sprecherin teilt auf Anfrage unserer Redaktion am Freitagnachmittag mit: „Wir werden die Ausfälle jeweils im Laufe des Vortages auf unserer Homepage veröffentlichen.“ Die Daten für das Wochenende seien „in dieser Form auch aktuell“.

Am Montag sind laut NEW (Stand: Freitagnachmittag) die Linien 001, 008 und 014 von Ausfällen betroffen. 16 Fahrten entfallen.

Schon bei der ersten Meldung über corona-bedingte Ausfälle im Linien- und Schulbusverkehr hatte die NEW angekündigt, das verbleibende Fahrpersonal „vorrangig für besonders hochfrequentierte Fahrten“ einzusetzen. Gleichwohl blieb nicht aus, dass auch einige von Schülern benutzte Buslinien am Freitag ausgefallen sind. Die Unternehmenssprecherin bestätigte dies auf Anfrage, teilte aber in Zuge dessen mit: „Die meisten hochfrequentierten Fahrten können wir aktuell allerdings weiterhin besetzen.“ Zu der Frage, ob in den kommenden Tagen mit mehr oder weniger Ausfällen zu rechnen sei, blieb die Sprecherin vage. „Aufgrund der derzeitigen deutschlandweiten Krankheitswelle rechnen wir auch in den kommenden Tagen mit Personalknappheit“, hieß es. Dabei wurde nicht genauer definiert welcher Zeitraum mit „den kommenden Tagen“ gemeint ist.