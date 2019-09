Störungen im ÖPNV-Betrieb in Mönchengladbach : Busausfälle, weil viele Fahrer krank sind

Weil sich so viele Busfahrer krank gemeldet haben und dazu noch einige im Urlaub sind, hat die NEW Notfallpläne ausgearbeitet. Aber weitere Störungen im Busverkehr sind möglich. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Bei der NEW gibt es derzeit Störungen im ÖPNV-Betrieb. Busse fahren seltener, Linien werden verkürzt. Der Grund: 20 Prozent der Fahrer haben sich krank gemeldet. Viele andere sind im Urlaub. Jetzt werden Notfallpläne erarbeitet.

Von Gabi Peters

Bei der NEW gibt es gerade einen „massiv erhöhten Krankenstand“. 20 Prozent der Fahrer haben sich krank gemeldet, also jeder fünfte. Dazu kommen angemeldete Urlaubszeiten. Das führt dazu, dass Busse nur noch im 40- statt im 20-Minuten-Takt unterwegs sind, andere fahren verkürzte Strecken. Berufspendler berichteten unserer Zeitung, dass seit über einer Woche Busse nicht planmäßig fahren. „Wir mussten am Marienplatz aussteigen, obwohl der Bus eigentlich bis Tackhütte durchfahren sollte, so stand es auch noch auf der Anzeigetafel“, sagt ein Fahrgast.

Auch in den sozialen Netzwerken sind die Störungen im Busverkehr bereits ein großes Thema. Von langen Wartezeiten an den Haltestelllen ist da die Rede, von verpassten Anschlüssen, „und am Schlimmsten ist, dass es keine Informationen gibt“, schreibt eine Frau auf Facebook.

NEW bestätigte am Donnerstag den derzeitigen Personalmangel. „Leider gab es vereinzelt Einschränkungen im Linienbetrieb“, teilte eine Unternehmenssprecherin mit und nannte den hohen Krankenstand als Grund. Es seien aber bereits im Vorfeld entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet worden, „um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“. So seien weitere Fahrer zur Unterstützung bei den Tochterunternehmen ausgeliehen worden. Zudem habe man unter anderem Fahrausweisprüfer und die Fahrer der Kontrollwagen mit entsprechendem Führerschein in den normalen Dienst eingesetzt. Sie müssen nun ans Steuer. Zuletzt seien Anfang September zehn neue Busfahrer eingestellt worden. Anfang November würden 15 weitere hinzukommen.

In der Zwischenzeit könne es weiterhin zum Ausfall von einzelnen Fahrten auf den Linien kommen, sagte die NEW-Sprecherin. Und: „Wir versuchen mit allen Mitteln, die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Da sich der Umstand des hohen Krankenstandes voraussichtlich nicht innerhalb kürzester Zeit ändert, sind wir derzeit dabei, für bestimmte Linien Notfahrpläne zu erarbeiten.“

Zur Kritik der Fahrgäste an der fehlenden Information erklärte die NEW, dass ihre Busfahrer in der Regel keiner bestimmten Linie zugeteilt seien, sondern auch während ihres Dienstes die Fahrzeuge beziehungsweise die Linie wechseln würden. „Bei der Bedienung der Linien müssen wir derzeit tagesaktuell planen. Aus diesem Grund gibt es leider keine Möglichkeit, dass sich die Fahrgäste vorab über möglicherweise ausgefallene Fahrten informieren können. Aber auch hier arbeiten wir an einer Lösung“, teilte die NEW-Sprecherin mit.

In der Planung der Dienste achtet die NEW besonders auf die Bedienung des Schulbusverkehrs und die Anbindung an die großen Gewerbegebiete. Durch die Taktverdichtung innerhalb der Stadt gebe es bei einer ausgefallenen Fahrt in vielen Fällen die Möglichkeit, auf eine andere Linie auszuweichen.

Die NEW-Sprecherin weiter: Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für die aktuellen Unannehmlichkeiten entschuldigen und bitten um Verständnis für die derzeitig schwierige Situation.“