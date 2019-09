Mönchengladbach : Busausfälle: NEW schaltet Service-Hotline

Mönchengladbach Für die Linie 033 gibt es jetzt einen Notfallplan. Weil zurzeit jeder fünfte Busfahrer krank gemeldet ist, wurden Taktungen ausgedehnt.

Weil sich bei der NEW 20 Prozent der Busfahrer krank gemeldet haben, kommt es, wie bereits berichtet, in letzter Zeit vermehrt zu Verspätungen und Ausfällen. Fahrgäste warten oft vergeblich an den Haltestellen oder müssen vorzeitig aussteigen, weil der Bus nicht weiterfährt. Wie die NEW am Freitag mitteilte, soll jetzt eine Service-Hotline geschaltet werden. „Ab Montag, 30. September, erhalten Buskunden unter Telefonnummer 02166 6884499 im Störfall weitere Auskünfte und Unterstützung“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Für die Linie 033 sei ein Notfahrplan erstellt worden. Die Taktung musste wegen des Personalmangels auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Die geänderten Abfahrtszeiten könnten in der Onlineauskunft unter efa.vrr.de abgerufen werden.