Neues Geschäft in Wickrath Wenn Hund und Frauchen in buntem Partnerlook gehen

Wenn Claudia Schmidt eine Gassirunde läuft, wird sie nicht selten auf ihre Hündin angesprochen. Denn „Miss Ellie“ trägt mit Vorliebe bunt – genau wie ihre Besitzerin. Zahlreiche bunte Halsbänder mit farblich passenden Perlenkettchen und Leinen hat die 52-Jährige für ihre fünf Jahre alte Hündin Zuhause – aus ihrem eigenen Geschäft: Im „Hippie Dogs & More“ in Wickrath gibt es bunte Accessoires für Hunde und dazu passende bunte Kleidung für ihre Besitzer im Hippie-Stil. Hundebesitzerinnen können sich dort, wenn sie wollen, also im Partnerlook mit ihren Vierbeinern einkleiden. „So perfekt farblich abgestimmt wie heute sind wir beide aber auch nicht jeden Tag“, fügt Schmidt lachend hinzu. Sie trägt ein langes Sommerkleid in Pink und Orange, Hündin Miss Ellie das dazu passende Halsband mit Perlenkette.