Wahlkampf in Mönchengladbach : „Die Partei“ provoziert mit blutigem Wahlplakat

Max Bergmann Foto: Die Partei

Mönchengladbach Sie ist als Satirepartei bekannt. Doch bei dem Konterfei ihres Kandidaten, das mitten in Rheydt und in Gladbach hängt, ist für einige Schluss mit lustig. Warum „Die Partei“ das Motiv wählte, und was das Rechtsamt der Stadt dazu sagt.