Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Seit Sonntag dürfen Wahlplakate hängen

Mönchengladbach Acht Wochen vor dem Wahltermin am 26. September ist den Parteien das Plakatieren in Mönchengladbach erlaubt. Doch Ärger gab es auch schon ein paar Stunden vor Beginn dieser Frist.

Acht Wochen vor der Bundestagswahl hängen die ersten Wahlplakate in der Stadt. Ab dem 1. August durften die Parteien ihre Wahlwerbung im Stadtgebiet anbringen, wie Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Ordnungsdezernent Matthias Engel in einer Verfügung den Parteien mitteilten. In anderen Städten ist das schon viel länger erlaubt, das ermöglicht eine Regelung des Landes. In Mönchengladbach entschied der Stadtrat Ende 2018 allerdings, den Zeitraum für Wahlwerbung im öffentlichen Raum von zwölf Wochen vor dem Wahltermin auf acht Wochen zu verkürzen. Bei den vergangenen Wahlgängen haben die meisten Parteien jeweils deutlich mehr als 1000 Motive im Stadtgebiet angebracht. Erfahrungsgemäß sind es bei der Bundestagswahl aber noch mehr.