Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Was die Kandidaten zu Europa sagen

Mönchengladbach In der Hauptkirche diskutierten Bundestagsbewerber Positionen ihrer Europapolitik. Es ging um Klimaschutz, offene Grenzen – und eine Verfassung für Europa.

Das Fazit von Nicole Wagner nach der Informationsveranstaltung zur europäischen Dimension der Bundestagswahl mit Bundestagskandidaten in der Hauptkirche am Rheydter Markt stand im Prinzip schon vorher fest. Es handele sich um ein „komplexes Thema“, meinte die Moderatorin der von der Philippus-Akademie des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss und Pulse of Europe Mönchengladbach organisierten Diskussionsrunde vor der Wahl am 26. September.