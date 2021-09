Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Das ist FDP-Kandidat Peter König

Mönchengladbach Der FDP-Politiker kandidiert mit 70 Jahren fürs Parlament. Er kommt aus dem Textilmaschinenbau und sorgt sich vor allem um eine bessere Bildung für künftige Fachkräfte.

In der Politik ist der 70-Jährige und stellvertretende Parteichef in Mönchengladbach quasi ein Neuling. Der FDP und dem liberalen Gedanken verbunden war er schon immer, aber eingetreten in die Partei ist er erst im Jahr 2015. „Während meines Berufslebens bin ich nicht in die FDP eingetreten, weil ich nicht passiv dabei sein, sondern mich aktiv beteiligen wollte. Das ging neben meinem Beruf nicht. Jetzt kann ich mich mehr einbringen.“

Der gebürtige Meppener lebt seit seiner Kindheit in Mönchengladbach, genauer in Rheydt, hat das Abitur am Gymnasium Odenkirchen abgelegt, bei Monforts an der Schwalmstraße Maschinenschlosser gelernt, in Krefeld dann Maschinenbau studiert. In der Folge war König bei einigen Unternehmen als Ingenieur tätig, nur nie in Mönchengladbach. Seit sechs Jahren ist er nun Rentner, und seitdem in der Politik aktiv. Bei der Kommunalwahl 2020 trat er für die Bezirksvertretung Süd an und ist seitdem stellvertretender Bezirksvorsteher.