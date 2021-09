Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Das ist AfD-Kandidat Peter Müller

Peter Müller kandidiert für die Mönchengladbacher AfD. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach Nach 2017 in Krefeld kandidiert Peter Müller nun in Mönchengladbach ein zweites Mal für den Bundestag. Der 59-Jährige ist Stadtrat in seiner Heimatstadt Kempen – aber in Mönchengladbach nicht unbekannt.

Für die Mönchengladbacher AfD tritt der 59 Jahre alte Industriekaufmann Peter Müller als Kandidat bei der Bundestagswahl am 26. September an. Für ihn ist es nicht die erste Bewerbung um ein Direktmandat. Bei der Wahl 2017 bewarb er sich im Wahlkreis Krefeld II – Wesel II um den Einzug ins Parlament und kam auf 8,6 Prozent der Erststimmen. Dass er nun als Kempener in Mönchengladbach und nicht im Kreis Viersen kandidiert, liegt daran, dass der dortige Kreisverband mit Kay Gottschalk einen der führenden Köpfe der Partei in Nordrhein-Westfalen aufgestellt hat.

Illusionen um einen Sieg in Mönchengladbach macht sich Müller wohl kaum. Er steht auch nicht auf der Landesliste seiner Partei. Der nächste Bundestag wird demnach sehr wahrscheinlich ohne ihn auskommen müssen, was sich auch darin ausdrückt, dass Müller für die Landtagswahl im kommenden Jahr kandidieren will.

Info Peter Müller – zur Person Geboren am 8. November 1961 in Krefeld Familie verheiratet, drei Kinder Beruf Industriekaufmann, Bundeswehroffizier, Reservist Politik Beitritt in die AfD 2017, Bundestagskandidatur im Wahlkreis Krefeld I 2017, seit 2020 Mitglied im Stadtrat von Kempen

Die AfD ist nicht die erste Partei, in der Müller Mitglied ist. Anfang der 1980er Jahre war er für einige Jahre Mitglied der CDU. 30 Jahre blieb er ohne Parteibuch, bis er 2017 der AfD beitrat. „Ich bin in die AfD eingetreten, weil ich jetzt die vierte Generation in Folge in meiner Familie bin, die von ihrer Regierung ruiniert wird“, sagt Müller. „Bei meiner Urgroßmutter war es der Hausverkauf in der Weltwirtschaftskrise, mein Großvater wurde zur Wehrmacht eingezogen und ist an den Folgen der Kriegsgefangenschaft gestorben, meine Eltern verlieren wegen der Nullzinspolitik ihre Altersvorsorge, und bei mir zeichnet sich Ähnliches ab.“

Als seine Schwerpunkte bezeichnet Müller Außenpolitik und Sicherheitsfragen. „Ich würde die Grenzen zu machen. Wir hängen mit der Integration zurück. Und wir sind nicht in der Lage so schnell zu bauen, wie die Leute hierher ziehen“, sagt Müller. „Ich sehe die Problematik der öffentlichen Sicherheit. Frauen müssen sich nach 18 Uhr noch sicher auf die Straße trauen.“ Dass dies nicht so sei, entnehme er Polizeiberichten „und dem, was mir die Leute auf der Straße erzählen“.