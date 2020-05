An der Vorster Straße in Mönchengladbach : Wenn in der Nacht die Laterne einfach nicht brennt

kaputte Laterne wurde repariert, BŸrgermonitor Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Manfred Schlott tappte lange Zeit im Dunkeln. Die Straßenlaterne vor seiner Garage an der Vorster Straße in Hardt leuchtete in manchen Nächten – in anderen Nächten aber nicht. „Wenn die Laterne über Nacht ausfällt, sind fünf Häuser der angrenzenden Stichstraße komplett dunkel“, sagt Schlott.

Zuletzt bemerkte der Rentner den Ausfall Ende April in einer Nacht von Freitag auf Samstag. Am Samstagabend habe die Laterne aber plötzlich wieder geleuchtet. Seit 2019 geht das so. Die übrigen Straßenlaternen entlang der Vorster Straße würden hingegen immer leuchten, berichtet Schlott.

Diese Unregelmäßigkeit hat der 64-Jährige jedes Mal über die Störungsstelle der Stadt gemeldet und eine automatisierte Antwort zurückbekommen. Danach passierte nichts. Und es blieb in manchen Nächten wieder dunkel. „Ich möchte endlich Gewissheit haben, dass die Laterne regelmäßig brennt. Besonders wegen der hohen Einbruchrate in Mönchengladbach,“ so Schlott.

Wie Stadtsprecher Mike Offermanns bestätigt, sei nach Anfrage der Redaktion ein Team vor Ort gewesen, um nach der Ursache zu suchen. „Diese Straßenlaterne hat eine Einzelschaltstelle, das heißt, die Leuchte wird einzeln geschaltet und hängt nicht an einem System. Ein elektronisches Bauteil gibt den Befehl: Lampe aus oder an“, erklärt Offermanns.