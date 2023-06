Ärger in Mönchengladbach Wildblumen für Insekten oder Sicherheitsproblem?

Bodennahe, gelbe Pflänzchen sind dicht an einer Hausfront an der Benediktinerstraße erwachsen. Ein „innerstädtisches Wildblumen-Biotop, in dem Insekten Heimat und Unterschlupf finden und Wildbienen Nahrung“, findet Anwohner Michael Duisberg. Umso erstaunter war er, als ihn ein Schreiben der Mags erreichte – ausgerechnet am „Welttag der Bienen“, wie Duisberg anmerkt –, in dem er aufgefordert wurde, die Wildblumen zu beseitigen. „Bitte entfernen Sie die Wildkräuter auf dem Gehweg entlang Ihres Grundstücks innerhalb der nächsten zwei Wochen und denken Sie bitte ab sofort an Ihre satzungsmäßige Reinigungspflicht“, heißt es.