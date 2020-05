An der Benderstraße in Mönchengladbach : Polizei erwischt Blumendieb – Anwohner erleichtert

An der Benderstraße in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die 62-jährige Tatverdächtige kann sich ihr Verhalten laut Polizei nicht erklären. Ihr blüht nun eine Strafe wegen Diebstahls. Über Jahre waren regelmäßig Blumen und Sträucher verschwunden.

Aus den Vorgärten an der Benderstraße sind in den vergangenen Jahren regelmäßig Blumen, Sträucher und Deko-Artikel verschwunden. Das ärgerte die Anwohner, die auch Anzeige bei der Polizei erstatteten. Jetzt ist der Fall geklärt.

„Manch einer mag es bisweilen nicht glauben, aber selbstverständlich nimmt die Polizei auch bei kleineren Fällen mit einer überschaubaren Schadenshöhe Ermittlungen auf – auch wenn natürlich Prioritäten zu setzen und schwerere Straftaten vorrangig zu bearbeiten sind“, teilte die Mönchengladbacher Polizei am Donnerstag mit und meldete ihren Erfolg.

Am Donnerstag, 9. April, hatte Anwohner Hans-Peters Kriener den wiederholten Diebstahl angezeigt. Und da sich der 79-Jährige vor einiger Zeit eine Videoüberwachungsanlage für sein Grundstück angeschafft hatte, die auch prompt eine verdächtige Person in seinem Vorgarten aufnahm, lieferte er die Bilder gleich mit.

26-Jährige tot im Wald in Mönchengladbach gefunden

Frau war seit Monaten verschwunden : 26-Jährige tot im Wald in Mönchengladbach gefunden

Bürgermonitor in Dabringhausen

Bürgermonitor in Dabringhausen : Stadt „respektloses Verhalten“ vorgeworfen

Ärgernis in Mönchengladbach

Ärgernis in Mönchengladbach : Anwohner wütend über notorischen Blumendieb

Die polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretene 62-jährige Frau aus Mönchengladbach – am Donnerstag mit den Vorwürfen konfrontiert – zeigte sich geständig. Erklären könne sie ihr Verhalten nicht, sie würde sich gerne bei den Geschädigten entschuldigen, sagte die der Polizei. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls. Und die Blumen können nun hoffentlich in Ruhe sprießen und gedeihen...