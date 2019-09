Betreuung in der Kita in Mönchengladbach : Familie sucht noch immer nach Inklusionshilfe

Betreuung in der Kita in Mönchengladbach

Mönchengladbach Für ihr schwerbehindertes Kind braucht eine Gladbacher Familie laut Gutachten der Ärzte eine Vollzeit-Begleitung für die Kita. Jetzt gewährte die Stadt fünf Stunden täglich. Doch die Suche bleibt schwierig.

(angr) Die Betreuungsfrage für Tochter Emma* (5) ist noch nicht ganz geklärt. Aber Familie Dickhardt sieht nun einen Silberstreif am Horizont. Wie die Stadt unserer Redaktion mitteilte, hat der zuständige Fachbereich der Familie für ihr schwerbehindertes Kind nun eine tägliche Betreuung von fünf Stunden zugesichert. Bisher waren es zwei Stunden gewesen, weshalb die Familie aber keinen Dienstleister fand, der für diesen geringer Umfang tätig werden wollte. Weil auch kein Platz in einem heilpädagogischen Kindergarten zu bekommen war, muss Emma in einen Regelkindergarten gehen. Der wiederum wies erneut darauf hin, dass eine Vollzeitbegleitung dringend notwendig sei. Zu gleicher Einschätzung waren auch die Ärzte der Sana Kliniken Düsseldorf gekommen.

Theoretisch hätte es die Familie nun wesentlich leichter, eine Inklusionshilfe zu finden. Praktisch aber ist das fast aussichtslos. „Es ist verdammt schwer jemanden zu finden, da das Schuljahr auch schon begonnen hat“, sagt Familienvater Marcus Dickhardt. „Wir haben alle Anbieter in Mönchengladbach durch, aber keiner hat mehr Leute. Auch in Viersen haben wir es probiert.“ Die Familie wartet noch auf die Rückmeldung eines privaten Anbieters, der eigentlich nicht in Mönchengladbach tätig ist, aber eine Ausnahme machen könnte. „Aktuell haben wir gar keine Inklusionshilfe“, so Dickhardt.